Vitória se reapresenta e Biancucchi trabalha com bola

Os jogadores do Vitória se reapresentaram na Toca do Leão depois do empate com o Corinthians no último domingo, 3, e o técnico Ney Franco ganhou um "problema" para resolver.

Recuperado de lesão, o atacante Maxi Biancucchi participou das atividades com bola e pode reforçar o time no próximo compromisso do rubro-negro, domingo, 10, contra a Ponte Preta.

O argentino não joga desde o dia 15 de setembro e, com as boas atuações de Marquinhos desde a chegada do treinador, Maxi terá que trabalhar firme para recuperar a posição. O volante Luís Alberto, também em transição do departamento médico para o campo, fez um trabalho de finalizações com o atacante e ainda aprimora a parte física.

Os laterais Mansur e Nino Paraíba também foram liberados pelo DM, mas apenas deram voltas em torno do gramado. Somente o gringo tem condições de jogo no próximo domingo. Em campo, os atletas que não atuaram contra o Corinthians realizaram um coletivo, enquanto os titulares fizeram treino físico na academia.

Sem compromissos no meio da semana, o elenco rubro-negro volta a treinar nesta quarta, 6, para dar sequência à preparação para o duelo com a Macaca. A equipe ocupa a sétima posição, com 48 pontos, e briga por uma vaga no G-4, cinco pontos acima.

