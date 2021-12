Vitória se reapresenta de olho no Figueirense

O Vitória voltou aos treinamentos nesta terça-feira, 26, iniciando a preparação para a próxima pela Série A, contra o Figueirense, às 18h30 deste sábado, 30, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

Os atletas realizaram um treino técnico e finalização no Barradão. Dos jogadores que iniciaram a partida contra o Santos, realizada no último domingo, Dagoberto foi poupado. O atacante, que está afastado do jogo em Floripa por ter tomado o terceiro cartão amarelo e fez banheira térmica.

O volante Willian Farias também ficou de fora por apresentar nível de cansaço acima do normal. Ainda resfriado, o volante Amaral esteve no clube, e após ser medicado foi autorizado a ficar de repouso em sua casa.

Contra o Figueirense, o Leão terá o retorno do atacante Marinho. Outro que pode pintar na titularidade é o goleiro Fernando Miguel.

