Vitória se reapresenta com treino para os reservas

O Vitória não teve tempo de comemorar a classificação na Copa do Brasil e já se reapresentou nesta quinta-feira, 9, visando o duelo pelo Nordestão. Os jogadores que foram titulares na última partida ganharam folga, por isso, a atividade foi focada nos reservas, que foram submetidos a um treino de posse de bola.

O Leão conta com alguns desfalques para a partida deste sábado, 11, quando terá pela frente o América-RN, na Copa do Nordeste. São os lesionados Pisculichi, Gabriel Xavier e Norberto, sendo os dois últimos considerados titulares do time.

O volante Uillian Correia é o único pendurado do time na competição, com dois amarelos. O elenco volta ao batente na tarde desta sexta. Após o treino, a equipe segue para concentração, onde fica até a hora do jogo.

