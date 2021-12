Vitória se reapresenta com treino leve na Toca do Leão

O elenco do Vitória retomou os treinos visando o duelo diante do Flamengo, no sábado, às 20h, em Arena Amanzônia, em Manaus. Nesta terça-feira, 25, os atletas se reapresentaram, mas Ney Franco não deu pistas sobre o time. Os atletas fizeram apenas trabalhos leves.

O goleiro Wilson e o volante Luiz Gustavo ainda são dúvida para o duelo e serão reavaliados no decorrer da semana. Sem Edno e Vinícius, suspensos, William Henrique, Willie e Marcos Junio devem brigar por uma vaga ao lado do artilheiro Dinei no ataque.

Caso Ney Franco resolva não optar por uma das opções, ele pode promover o retorno de José Welison e adiantar Marcinho para fazer parceria com Dinei. Dessa forma, o meio-campo ficaria formado por José Welison, Richarlyson, Cáceres e Escudero. A equipe volta a treinar nesta quarta, 26.

adblock ativo