Vitória se reapresenta com retorno de Ken aos treinos

O meia Pedro Ken treinou nesta quarta-feira, 26, na reapresentação e deve reforçar o Vitória na próxima terça-feira, 1º, contra o Bragantino, fora de casa. Ele, que estava em tratamento no departamento médico do clube, participou normalmente do coletivo contra os garotos da base.

Para o duelo, o comandante do Leão Vagner Mancini também vai pode contar com o atacante Elton, que saiu do último jogo com dores no joelho direito. O atleta já está recuperado e não será problema.

Já o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Guilherme Mattis fizeram um trabalho físico à parte. Miguel dificilmente joga na próxima rodada e Mattis não pode enfrentar o Bragantino por questões contratuais.

O Vitória ainda não anunciou oficialmente o lateral direito Norberto, mas o jogador deve chegar nesta quinta, 27, para assinar contrato.

Palesta

Ainda nesta quarta, os jogadores, comissão técnica e diretoria participaram de um workshop sobre as principais infrações disciplinares, manipulação de resultados e as mudanças no Código Mundial de Doping 2015, com a presença do procurador-geral do STJD, Paulo Schmitt.

