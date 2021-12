Vitória se reapresenta com regenerativo e duas 'caras novas'

Depois de bater o Serrano na quinta-feira, 6, os jogadores do Vitória se reapresentaram na Toca com duas "novidades oficiais" no elenco. Os recém chegados Hugo e Souza, que já faziam treinos separados para aprimorar a forma física, assinaram o contrato na tarde desta sexta-feira, 7, e trabalharam oficialmente como funcionários do Leão.

O meia e o Caveirão trabalharam na academia ao lado de Dão, Neto Coruja, Leílson e Adaílton, que estão recuperados de lesão e também trabalham a parte física.

Quem atuou mais de 45 minutos na última partida participou somente das atividades na academia, enquanto os reservas fizeram um treino coletivo no gramado, com foco no posse de bola.

O grupo retoma os treinamentos na manhã deste sábado, 8, quando Ney Franco vai definir a equipe e divulgar a lista dos atletas que vão encarar a Catuense no domingo, 9, no Estádio Carneirão.

