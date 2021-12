Vitória se reapresenta com novas contratações

Com novidades, o Vitória iniciou nesta segunda-feira, 6, a temporada 2014. O elenco rubro-negro se reapresentou, à tarde, na Toca do Leão, juntamente com os primeiros reforços que já haviam sido anunciados: o zagueiro Dão, que veio da Chapecoense, e o volante Lucas Zen, do Botafogo. Eles serão apresentados oficialmente nesta terça, 7.

Sem trabalhos físicos e bola, o primeiro compromisso dos jogadores foi com ninguém menos que o presidente do clube. Carlos Falcão, eleito para suceder Alexi Portela, teve uma conversar com os atletas para dar boas vindas ao grupo.

As únicas ausências foram o zagueiro Renato Santos, o meia Escudero e o atacante Dinei. Todos foram liberados para resolver problemas particulares.

A semana promete ser puxada para os atletas rubro-negros. O grupo treina em dois turnos até a sexta, 10. Atividades com bola, somente no período da tarde de sexta e no sábado, pela manhã.

A diretoria também estuda a possibilidade de marcar um jogo-treino para o próximo domingo, 12, mas a confirmação da partida dependerá do aval do técnico Ney Franco.

