Vitória se reapresenta com 4 no DM e dúvidas para o Ba-Vi

O técnico Ney Franco iniciou a semana com problemas e dúvidas a resolver até o clássico do próximo domingo, 6, primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Isso porque o time rubro-negro retornou às atividades nesta terça-feira, 1º, com quatro atletas no departamento médico.

Ausente do último compromisso do Leão por conta de lesão, a dupla de ataque Marquinhos e Dinei permanece em observação. O primeiro deu somente voltas ao redor do gramado nesta terça, enquanto o centroavante passou por um exame de ressonância e vai aguardar os resultados para saber as reais condições.

O zagueiro Luiz Gustavo, que teve o nariz operado na semana passada, aguarda a chegada da máscara para voltar às atividades. O material foi confeccionado no Rio Grande do Sul e deve chegar nesta quarta-feira.

O caso mais grave é o de José Welison, que desfalcou o clube nos dois jogos da semifinal. O volante ainda sente dores no tornozelo e faz tratamento no local e será reavaliado durante a semana para saber se estará à disposição para o Ba-Vi.

O restante do elenco participou de um treino regenerativo e um treino técnico. Quem atuou mais de 45 minutos contra o Conquista fez somente o trabalho na academia, enquanto os reservas participaram das atividades com bola rolando.

O time retorna às atividades nesta quarta-feira, 2, onde Ney Franco deve montar um coletivo para começar a desenhar a equipe que vai a campo no próximo domingo.

adblock ativo