Vitória se reapresenta com 15 atletas nesta quarta

Esqueça novidades. Vislumbre, sim, a imagem de figurinhas carimbadas. Nesta quarta-feira, 26, às 15h, na reapresentação do Vitória, o cenário que se configura é este. Apenas um rosto não corriqueiro na Toca: o do atacante Lúcio Maranhão, apresentado no último dia 14.

De acordo com o diretor de futebol, Raimundo Queiroz, reforços deverão ser anunciados apenas na próxima semana, por conta dos festejos de final de ano.

Dentre eles, um nome praticamente certo é o do zagueiro Rodrigo Defendi, ex-Vitória de Guimarães, de Portugal. "É um jogador que nos interessou e fizemos contato, sim. Mas por conta dos festejos, só vamos ter uma posição na próxima semana", reforçou Queiroz.

Ao ser questionado sobre a quantidade de contratações e quais seriam as posições dos futuros reforços, o dirigente afirma que é algo variável. "Aí, vai depender do que surgir no mercado. Uma boa proposta, um bom jogador, por exemplo. Mas só na semana que vem teremos novidades", concluiu.

Exames - Ao todo, somente 15 atletas vão dar início à primeira etapa da pré-temporada do rubro-negro. Até dia 30, os jogadores serão submetidos a exames médicos e testes físicos no CT Manoel Pontes Tanajura. Serão liberados no domingo para o Réveillon e retornam apenas no dia 3, às 8h30.

Algumas ausências, porém, já são certas. Destaques na campanha do recente título da Copa Brasil Sub-20, o trio formado pelo goleiro Gustavo, o lateral-esquerdo Mansur e o volante Gabriel Soares estão a serviço da seleção brasileira da categoria e só se reapresentam após o término do Campeonato Sul-Americano, que será disputado entres os dias 8 e 17 de janeiro na Argentina.

Já o meia-atacante Willie, que também estava à serviço da seleção e foi dispensado após ter diagnosticada ma arritmia cardíaca, passa, hoje, por uma intervenção cirúrgica.

A previsão de recuperação do jogador gira em torno de um a dois meses. O atacante Marquinhos, que perdeu o irmão (vítima de acidente de carro) recentemente, também só volta à Toca no dia 3.

Pendências - Os casos de outros seis jogadores têm suas peculiaridades. O goleiro Deola retorna em 2013 porque, após ter seu vínculo extendido com o Vitória por mais um ano, o jogador - emprestado pelo Palmeiras - alegou à diretoria rubro-negra ter compromissos agendados até o dia 2 de janeiro.



O rubro-negro espera resolver pendências, tentando negociar, emprestar e/ou se desfazer de cinco atletas: o zagueiro Alan Henrique, os atacantes Adaílton, Marcelo Nicácio e Índio e até o volante Fernando Bob, que tem contrato até o final do Baiano. Além disso, 12 jogadores vão para o Botafogo-BA: Caio, Dimas, Iuri, Jeferson, Raphael, Clayton, Duylio, Esdras, Adauto, Caculé, Felipe e Thiago.

