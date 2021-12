Vitória se reapresenta após vexame na Copa do Nordeste

Após a desclassificação da Copa do Nordeste, o time do Vitória se reapresentou na tarde desta sexta-feira, 28, no Toca do Leão.

Os atletas que enfrentaram o Ceará realizaram uma atividade regenerativa na academia do CT rubro-negro. Já o restante do elenco participou de um trabalho físico e técnico, em um dos campos do Barradão.

Os jogadores voltam aos treinamentos na segunda, 3, visando o confronto com o Serrano, válido pela 5ª rodada do Campeonato Baiano. A partida acontece na próxima quinta, 6, às 19h30, no estádio de Pituaçu.

