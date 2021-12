Vitória se reapresenta após perder para o Ceará

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta terça-feira, 18. O time recebeu dois dias de folga após perder para o Ceará por 2 a 0 no último sábado, 15, em Fortaleza, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

"A gente foi abaixo do que vinha mostrando nos últimos jogos. O Ceará, no meu ponto de vista, foi muito bem na partida, mereceu vencer a partida", comentou o atacante Léo Ceará, em entrevista em coletiva após o treino.

O treino começou de forma intensa, com um trabalho físico exigindo esforço dos atletas, em um exercício com circuito. Separados em grupos e no esquema rodízio, o jogadores iniciariam com um fortalecimento nos músculos do adutor, seguido por um trabalho com cones, tiros curtos e um quadrado em campo reduzido.

Com o fim da etapa física, o plantel iniciou o treino técnico com o treinador Paulo Cézar Carpegiani. Com o tradicional treinamento alemão, um time atacava enquanto o outro defendia, e um terceiro esperava. O grupo que estava no ataque, tinha a obrigação de fazer o gol, e o adversário tentava o desarme, para dominar a bola e acertar os 'golzinhos' no meio-campo. O vencedor, então, enfrentava quem esperava. "A gente deu uma evoluída muito grande na competição, o grupo sabe o que quer, estamos focados. Estamos sempre ajudando um ao outro", afirmou o atacante.

O elenco volta a treinar nesta quarta-feira, 19, em dois turnos, visando a partida contra o Botafogo, neste domingo, 23, no Barradão, às 18h. "Vai ser um jogo difícil, como foi o jogo do Ceará, onde deixamos a desejar. Mas agora é pensar no Botafogo, que vamos jogar em casa, precisamos impor nosso ritmo, precisamos da vitória para nos distanciarmos mais da zona de rebaixamento", concluiu Léo.

