Vitória se reapresenta após dois dias de folga

Após dois dias de folga, por conta da tragédia envolvendo o time da Chapecoense e adiamento dos jogos da Série A, o Vitória se reapresentou na Toca do Leão nesta quinta-feira, 1º, dando início à preparação para o duelo diante do Palmeiras. A partida, válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão, será realizada no dia 11 de dezembro.

Como de costume, quem atuou por mais de 45 minutos no último jogo, foi submetido a uma atividade regenerativa. Os demais atletas participaram de um coletivo no Barradão.

Punidos pelo terceiro amarelo, o atacante Kieza, o lateral Norberto e o zagueiro Victor Ramos não participarão do último jogo do ano. No entanto, o Rubro-Negro terá a volta do lateral-esquerdo Diego Renan, que cumpriu suspensão e fica à disposição de Argel Fucks.

O elenco volta ao batente na tarde desta sexta, 2, às 16h, em treino fechado à imprensa.

