Vitória se reapresenta apenas nesta quinta-feira

O Vitória mudou a data de reapresentação do time, que seria nesta quarta-feira, 30, para a quinta, 1º, às 16h, por conta da decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que, nesta terça, 29, mudou a última rodada do Brasileirão da Série A para o dia 11 de dezembro.

A mudança é por conta da tragédia envolvendo o avião que levava o time da Chapecoense, jornalistas e dirigentes para a Colômbia. O jogo diante do Palmeiras, inicialmente, seria no domingo, dia 4 de dezembro.

Os comandados de Argel Fucks desembarcaram nesta terça-feira, 29, em Salvador, após triunfo fora de casa contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O Rubro-Negro enfrenta, na 38ª rodada, o Palmeiras, já campeão brasileiro. Com 45 pontos, o Leão está praticamente livre da Zona de Rebaixamento (Z-4), na 15ª colocação. Sport, com 44, está logo abaixo, seguido pelo Internacional, que tem 42 pontos, na 17ª colocação.

Seis pessoas sobreviveram à tragédia em Medellín, o zagueiro Neto, o goleiro Jackson e o lateral Alan Ruschel. Além dos jogadores, o jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Ximena Suáres e Erwin Tumiri.

Cancelamentos

Além do Brasileirão, a CBF também mudou a data do jogo de volta da final da Copa do Brasil, envolvendo Grêmio e Atlético-MG, que estava previsto para esta quarta, para o dia 7 de dezembro, às 20h45 (horário da Bahia).

O jogo de volta da final da Copa do Brasil sub-20, entre Bahia x São Paulo, inicialmente marcada para esta quarta, será no dia 8 de dezembro, às 20h15.

adblock ativo