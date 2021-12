Vitória se pronuncia sobre brigas na final da Sub-20

O Esporte Clube Vitória se pronunciou oficialmente sobre as confusões no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras na noite desta quinta-feira, 18, no Barradão, quando o rubro-negro perdeu por 4 a 1 para a equipe paulista.

"O Esporte Clube Vitória lamenta a invasão de torcedores ao gramado do Barradão na partida contra o Palmeiras, na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, realizada nesta quinta-feira (18). Torcedores foram identificados e as medidas para este tipo de caso foram tomadas", afirmou o clube em nota oficial.

Após o quarto gol do Palmeiras, marcado pelo atacante Anibal, o atacante Wesley – que é baiano –, camisa 19 da equipe, provocou a torcida durante a comemoração, colocando as mãos nas orelhas e fazendo uma dança pejorativa na direção dos torcedores rubro-negros.

Essa mesma dança que já foi motivo de outra briga no começo deste ano, quando o atacante Vinicius, do Bahia, também provocou a torcida, em jogo válido pela primeira fase do Campeonato Baiano. Na ocasião, o jogo acabou por número insuficiente de atletas em campo. Cinco atletas do Vitória e quatro tricolores foram expulsos.

Após as confusões em campo e os ânimos alterados, alguns torcedores rubro-negros invadiram o campo e foram para cima dos jogadores palmeirenses, precisando, assim, de ações ofensivas da polícia. Um funcionário da equipe paulista também invadiu o gramado do Barradão e empurrou um funcionário da Federação Bahiana de Futebol (FBF).

Os policias, que faziam a segurança da partida, também entraram em confronto com torcedores do Vitória nas cadeiras do estádio, onde a torcida estava localizada, gerando agonia e confusão.

"O dia de ontem tem que ser pensado como aprendizado. Torcedor bebendo desde antes das 19h, pouquíssimo policiamento, estrutura mínima para receber 5mil pessoas. Vi muitas brigas na saída, homens bem desrespeitosos com as mulheres presentes. Não parecia nem de perto com a minha torcida. Acho que o Vitória tem que colocar um aviso com a cláusula (se é que tem) no vestiário dos visitantes, sobre esses moleques que vêm para cá incitar a torcida. Espero que esse menino seja punido. Colocou em risco a vida dele e de quem estava no estádio", comentou a torcedora Maria Ferreira sobre o caso.

O Vitória ainda disse que "espera que, desta vez, haja punição para o ato de desrespeito à Instituição e a sua torcida". Confira a nota na integra:

"O Esporte Clube Vitória lamenta a invasão de torcedores ao gramado do Barradão na partida contra o Palmeiras, na final do Campeonato Brasileiro Sub-20, realizada nesta quinta-feira (18). Torcedores foram identificados e as medidas para este tipo de caso foram tomadas.

O Vitória repudia profundamente a postura do atleta do Palmeiras que, após o gol da sua equipe, comemorou com gestos obscenos diante da torcida rubro-negra, gerando um clima de hostilidade no jogo de ida da final. O futebol não pode ser palco para falta de respeito e violência. O futebol é uma ferramenta que transforma vidas, inclusive de jovens que estavam em campo na noite de quinta-feira (18). O Clube espera que, desta vez, haja punição para o ato de desrespeito à Instituição e a sua torcida.

Por fim, o Vitória repudia a invasão de campo de um funcionário do Palmeiras (ao lado do segurança da equipe), como relatado em súmula, que empurrou um funcionário da Federação Bahiana de Futebol (FBF) para, em seguida, forçar o portão de acesso e invadir o gramado na tentativa de acabar com o jogo."

Lorena Murici* | Fotos: Reprodução | FBF Vitória se pronuncia sobre brigas na final da Sub-20

* Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

