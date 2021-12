Vitória se pronuncia após denúncia de salários atrasados

O Esporte Clube Vitória emitiu uma nota, nesta quinta-feira, 15, esclarecendo as denúncias de salário atrasado que tem ocorrido ao longo da semana. Segundo o Rubro-Negro, a adesão da agremiação à Medida Provisória (MP) 936 possibilitou que o quadro de funcionários não sofresse alteração.

De acordo com o comunicado, a informação de que o clube estaria com quatro meses de salários atrasados não procede. Além disso, ainda foi informado de que não teria havido "'intimidação' por parte dos gestores (do clube), como denunciado por um suposto funcionário".

"A dificuldade financeira herdada por essa diretoria é pública e foi agravada ainda mais, a partir da crise sanitária gerada pela Covid-19. Tivemos violenta queda de receitas e os balancetes publicados no site evidenciam isso", justificou o clube.

Em contato com o grupo A TARDE, uma fonte ligada ao Vitória confirmou a versão de que o Vitória tem aderido a MP e informou ainda que, em julho, por exemplo, 30% dos vencimentos ficariam a cargo do clube, enquanto os outros 70% seriam pagos pelo governo. Esse percentual vai mudando ao longo dos meses, com o clube pagando mais e o governo menos.

No entanto, os vencimentos que seriam de responsabilidade do Vitória, com os seus funcionários, não são quitados há dois meses, e não quatro, como o clube teria afirmado em seu comunicado.

Ao final da nota, o Leão afirmou que reconhece os direitos dos funcionários e que estariam buscando solucionar a situação o mais breve possível.

