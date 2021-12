Vitória se prepara para disputar a Supercopa Maranhão

Os jogadores do Vitória viajam nesta quarta-feira, 21, para São Luís, no Maranhão, para disputar a Supercopa que será realizada na capital maranhense. A estreia rubro-negra na competição está marcada para a quinta, 22, às 18h30, contra o Náutico.

O Leão não contará com força máxima no elenco titular para o duelo contra o time pernambucano. O principal desfalque é Neto Baiano, que levou uma pancada na coxa direita no triunfo de 2 a 1 sobre a a Jacuipense em jogo-treino no último sábado. Ele fica em Salvador, se recuperando, assim como o volante Neto Coruja, e os atacantes Leílson e Rogério, também machucados.

Para a competição, o técnico Ricardo Drubscky relacionou 21 jogadores. Dos novos contratados, apenas o zagueiro Saimon e o volante Amaral foram convocados. Caso vença o Náutico, o Vitória enfrenta no domingo, 25, o ganhador do jogo entre Sampaio Corrêa e Motoclub.

