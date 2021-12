Vitória se prepara para confronto direto com o Figueirense

O Vitória conseguiu uma folga de quatro pontos no Campeonato Brasileiro Série B em relação ao 17º colocado, primeiro na zona de rebaixamento, o Figueirense. E o confronto direto entre as duas equipes neste sábado, 2, às 16h30, no Barradão, será a chance do Leão aumentar a vantagem e encurtar seu caminho para evitar o rebaixamento para a 3ª divisão.

O grupo treinou na manhã desta terça-feira, 29, e participou de atividades regenerativas e trabalhos em campo reduzido. Pensando no próximo confronto o lateral esquerdo, Thiago Carleto concedeu entrevista após o triunfo nos minutos finais diante da Ponte Preta.

"O ambiente só vai estar leve e feliz quando a gente atingir nossa meta. Fazer os 45 pontos, 46, e livrar esse clube grandioso dessa situação incômoda. Nós fomos buscar o prejuízo que nós mesmos nos colocamos contra o Londrina", disse Carleto.

O atleta afirmou que a equipe entende a importância do próximo embate e promete a luta para garantir o triunfo. "Vamos lutar. Sabemos o que temos que fazer, os erros que não podemos cometer, e a gente vai brigar, vai brigar muito, porque sabemos que é um jogo de seis pontos, tem uma responsabilidade muito grande. Desde já a gente pede o apoio do torcedor que venham no sábado e lotem o Barradão", completou.

Recuperação

Com dores musculares, Chiquinho não treinou com os outros jogadores em campo. O lateral fez um trabalho na fisioterapia. O volante Lucas Cândido segue em recuperação de uma lesão muscular, e o atacante Jordy faz um tratamento de uma inflamação na região pubiana.

O elenco volta a treinar na manhã desta quarta-feira, 30. O Leão enfrenta o Figueirense no sábado, 2, às 16h30, no Barradão, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

