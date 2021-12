Vitória se aproxima de renovação de contrato com quatro jogadores

Com atuações consideradas boas pela comissão técnica, os jogadores Uillian Correia, Kanu, Caíque Sá e Juninho devem renovar com o Rubro-Negro para o ano que vem.

De acordo com empresários e assessores dos atletas, os detalhes estão sendo tratados com a atual diretoria e o resultado deve ser divulgado no decorrer da semana. Dos quatro atletas, o que teria negociações mais avançadas seria o volante Uillian Correia.

Durante a semana passada, o diretor de futebol Erasmo Damiani confirmou que já estava entrando em contato com os empresários dos jogadores que foram bem avaliados pela comissão técnica do Rubro-Negro para renovar vínculos.

O diretor não deu pistas sobre quais jogadores deveriam deixar o elenco e quais nomes estão na mira para reforçar o Leão no ano que vem.

No entanto, o presidente Ricardo David já tinha adiantado que deseja manter os atacantes David e Tréllez para a nova temporada e dar mais espaço para jogadores da base no time profissional.

Damiani, no entanto, disse que pretende esperar torneios específicos, como a Copa São Paulo de Juniores, para avaliar melhor a base.

Yan pode deixar o Leão

Utilizado como parte da negociação que trouxe o meia Cleiton Xavier, o jovem atacante Yan pode ser comprado em definitivo pelo Palmeiras – o jogador está, atualmente, no sub-20 do clube paulista.

O jovem foi emprestado ao Palmeiras até o final de 2018, e a equipe tem a preferência de compra no final do contrato, mas isso pode ocorrer antes.

Yan vai jogar a Copa São Paulo de Juniores e deve ser novamente avaliado após o torneio. Ele será dirigido por um velho conhecido do Vitória: Wesley Carvalho, que foi treinador interino do profissional do Leão durante o ano.

adblock ativo