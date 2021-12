Vitória se apresenta com sete contratados e na espera por mais três

A vida política do clube se refletiu mesmo dentro do time. Sob nova direção desde 15 de dezembro, quando a chapa de oposição que empossou Ivã de Almeida como presidente e Sinval Vieira como diretor de futebol ganhou as eleições, o elenco do Vitória se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 9, na Toca do Leão repleto de novidades para a temporada de 2017.

As principais ainda nem eram oficialmente atletas rubro-negros. Estiveram no Barradão para acertar pendências burocráticas e assinar contrato o atacante chileno Jean Paul Pineda, 27 anos, o lateral esquerdo Geferson, 22, e os zagueiros Alan Costa, 26, e Fred, 30. Este último veio emprestado pelo Grêmio. O primeiro deles deixou o Córdoba, da segunda divisão da Espanha. Os outros dois vieram emprestados pelo Internacional.

Eles se juntam à lista de agora 10 reforços para este ano já certos até aqui. Os demais são o lateral direito Leandro Salino, 31 anos, ex-Flamengo e vindo do Olympiacos, da Grécia; o volante Uillian Correia, 27, contratado junto ao Santa Cruz; os meias Dátolo, argentino, 32, ex-Boca Juniors (ARG), Internacional e Atlético-MG, Gabriel Xavier, 23, que estava no Sport, mas vem emprestado pelo Cruzeiro, Cleiton Xavier, ex-Metalist (UCR) e Palmeiras; e o meia-atacante argentino Pisculichi, 32, ex-River Plate (ARG). Da turma, Salino, Uillian Correia e Dátolo já se apresentaram. Os outros são aguardados entre esta terça, 10, e quarta, 11.

Enquanto uns chegam, outros saem. O atacante boliviano Rodrigo Ramallo, que tinha contrato até junho deste ano, não se apresentou. Isso porque ele não está nos planos da nova diretoria e foi procurado para acertar a rescisão.

O meia colombiano Cárdenas, por sua vez, esteve na Toca do Leão. Seu contrato só termina em dezembro. Contudo, é outro que não está nos planos. Ele deve fazer os trabalhos de pré-temporada no Vitória até arranjar um novo clube.

Ramallo e Cárdenas passam a incluir o grupo de atletas que defenderam o Vitória em 2016, mas estão dispensados para este ano. A lista tem, entre outros, o lateral esquerdo Diego Renan, o zagueiro Victor Ramos e o atacante Zé Love, titulares no ano passado, além do lateral direito Diogo Mateus e do volante Amaral, que eram titulares, mas perderam a posição na reta final do Brasileiro.

Além disso, revelados na base há um ano, o zagueiro Josué e o meia-atacante Gabriel, por sua vez, serão emprestados.

Houve também o caso de Marinho, destaque em 2016, mas que deixou o Leão porque recebeu uma proposta do futebol chinês. Apesar de ainda ter contrato em vigor até dezembro de 2018, o atacante não se apresentou nesta segunda. O Vitória aguarda para esta semana o pagamento de R$ 17 milhões da multa rescisória. Do montante, ficará com metade e repassará a outra parte ao Cruzeiro, dono de 30% dos direitos econômicos de Marinho, e a Jorge Machado, empresário do atleta, dono de 20%.

Novo grupo

O elenco rubro-negro para 2017 conta até aqui com 26 jogadores. Deles, nove são recém-contratados. Dois – o goleiro Ronaldo e o zagueiro Bruno – acabaram de subir das divisões de base. Os outros 15 são remanescentes. Dentre eles, inclui-se Cárdenas, que deve deixar a equipe nos próximos dias. Ainda há o meia boliviano Brhyan Bacca, 21 anos, que está na Toca do Leão em fase de testes.

Dos 26 jogadores, 19 começaram nesta segunda a pré-temporada. Além de seis dos novos contratados, também não se apresentou o goleiro Caíque, a serviço da seleção brasileira sub-20 que disputará o Campeonato Sul-Americano da categoria de 18 de janeiro a 11 de fevereiro.

Os três primeiros dias de trabalho foram reservados para avaliações médicas. A partir de quinta, 12, começam os treinos técnicos e físicos.

O torcedor rubro-negro poderá ver o primeiro esboço de seu novo time daqui a 11 dias, quando o Vitória fará um jogo-treino contra adversário ainda a ser definido.

O foco da diretoria agora é no setor de ataque. O clube está em negociações avançadas com Rodrigão, centroavante de 23 anos que despontou atuando pelo Campinense em 2015. Em junho do ano passado, foi negociado com o Santos. Em seis meses na equipe paulista, fez 19 partidas entre Copa do Brasil e Brasileirão, 12 como titular, e marcou quatro gols.

Plantel do Leão para a temporada

Goleiros - Fernando Miguel, Caíque, Walace e Ronaldo

Zagueiros - Fred, Alan Costa, Kanu, Ramon, Vinícius e Bruno

Laterais - Geferson, Leandro Salino, Norberto e Euller

Volantes - Uillian Correia, Willian Farias, Marcelo e José Welison

Meias - Dátolo, Cleiton Xavier, Gabriel Xavier, Pisculichi e Cárdenas

Atacantes - Pineda, Kieza e David

