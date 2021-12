Uma bela atuação de Edno, que marcou dois gols em seu primeiro jogo como titular. A saída, mesmo que momentânea, da zona do rebaixamento. Os 100% de aproveitamento em casa no returno. Tudo isso foi embora na quarta-feira, 8, em dois minutos de pane total no Vitória, no empate em 2 a 2 com o Goiás pela 27ª rodada do Brasileirão.

Vitória sai na frente, mas tem 'apagão' e amarga empate

O Leão, em partida quase impecável na etapa inicial, abriu 2 a 0 e deu a entender que caminharia tranquilamente para sua quinta vitória consecutiva como mandante. Na final, no entanto, dois cochilos em sequência mataram a euforia que reinava no Barradão.

Aos 27 minutos, a zaga do Vitória, inexplicavelmente, abriu um espaço enorme. Ramon aproveitou e lançou. Diante de Richarlyson, que saiu da lateral esquerda para tentar cobrir o meio, Erik recebeu e bateu na saída de Fernandez.

Aos 29, veio cruzamento da esquerda. Novamente, o miolo da defesa deu bobeira. Desta vez, foi o lateral-direito Nino que correu para o meio a fim de tentar evitar o gol. Porém, sem altura e cacoete de zagueiro, não foi páreo diante de Bruno Mineiro, que cabeceou para a meta.

Até então, o Vitória vinha fazendo uma boa partida, em especial graças à sua dupla de ataque. Aproveitando-se da ausência do titular e lesionado Dinei, o oportunista Edno mal precisou esperar o jogo começar para apresentar suas qualidades.

Quem ficou feliz foi Vinícius, que, diante da má fase de Dinei, achou um parceiro para finalizar suas jogadas. Logo aos três minutos, ele fez boa jogada pela ponta esquerda e cruzou à meia altura para Edno escorar.

Aos 11, a dupla quase emplaca o segundo. Em rápido contra-ataque, Vinícius lançou. Edno arrancou para o gol. Seu chute, porém, foi para fora.

Enquanto isso, o Goiás pouco criava. O esquema com três volantes do Vitória vinha funcionando a contento. Não fosse uma falha de Juan, que deixou Thiago Mendes livre, o Leão não teria passado qualquer sufoco. A finalização do goiano, contudo, foi torta e para fora.

Ataque funciona

Do outro lado, Vinícius e Edno mostravam como proceder. Aos 41, o primeiro fez outra boa jogada e rolou para trás. O segundo, de novo, estufou as redes.

Na etapa final, o Vitória só não alcançou o terceiro tento porque Vinícius fracassou ao tentar virar goleador. Ele recebeu lançamento de Juan, mas excedeu-se ao encobrir o goleiro e mandou por cima da trave.

Mesmo assim, o jogo parecia sob controle. Tanto que a meta de 'Gatito' Fernandez não vinha sendo ameaçada. O único sinal que o jogo iria desandar começou quando o Vitória, nos pormenores do confronto, passou a se mostrar relaxado.

Foi aí que veio o desastre. Os dois gols goianos foram o castigo cruel pelo relaxamento. Dali por diante, o que se viu foi um Vitória, no desespero de desempatar a partida, com excesso de correria em campo. Tudo em vão.

