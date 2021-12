Vitória sai na frente, mas leva virada do Botafogo-SP e perde na estreia da Série B

O Vitória começou com derrota a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro 2019. Na manhã deste sábado, 27, em partida válida pela 1ª rodada, o Rubro-Negro perdeu de virada para o Botafogo-SP por 3 a 1. A partida foi realizada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no interior paulista. O gol do Leão foi marcado pelo jovem da base Caíque Silvio - em seu primeiro jogo no elenco profissional. Já a equipe paulista assinalou com Rafael Costa (2) e Edcarlos, contra a própria meta.

Silvânia Nascimento

O duelo era de grande peso para as duas equipes. Para o mandante, o retorno à Segundona após 16 anos e, para o Vitória - rebaixado no ano passado -, o comando de um novo presidente, eleito na última quarta-feira, 24, além da responsabilidade de amenizar o vexame com as três eliminações na temporada.

Com o revés, o Vitória aparece na parte de baixo na tabela de classificação. O Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, 4. às 16h30, contra o Vila Nova, quando fará a estreia diante da sua torcida no Barradão.

O jogo

Nos primeiros minutos da partida foi possível perceber que, apesar de ser considerado o favorito do duelo (já que estava na elite do futebol brasileiro há três anos consecutivos), o Vitória não teria facilidade diante do Botafogo-SP. A oportunidade inicial do Rubro-Negro veio logo no primeiro minuto, com um lance entre Andrigo e Caíque Silvio, onde, após lançamento de Andrigo para o gol, a defesa tricolor conseguiu tirar pela linha de fundo.

Cinco minutos depois, o Leão viu o adversário abrir o placar após cobrança de escanteio. Rafael Costa recebeu na área, marcou, mas árbitro deu impedimento e anulou o gol. A chance perdida serviu de ânimo para o Botafogo que, por vezes, conseguiu recuperar a bola e chegar na área de ataque, mostrando risco para o time visitante. Erick teve boas oportunidades, mas, em todas elas, o goleiro Caíque estava atento e fez boas defesas.

Vitória sai na frente, mas leva virada do Botafogo-SP e perde na estreia da Série B

No retorno do intervalo, as duas equipes voltavam decididas a mudar o cenário da partida que, até então, estava em 0 a 0. A primeira chance foi do Vitória, depois do atacante da base Caíque Silvio receber lançamento de Andrigo e abrir o placar no Estádio Santa Cruz: 1 a 0.

Três minutos depois de sofrer um gol, o Botafogo quase marcou o seu. Sozinho, Rafael Costa ficou cara a cara com goleiro rubro-negro, chutou, mas Caíque defendeu com a ponta do pé. Não demorou muito para o empate chegar, aos 13 min, Rafael recebeu na entrada da área do Vitória, bateu rasteiro e empatou.

A partir daí, o time da casa cresceu e o Vitória, que pouco conseguia chegar na área de ataque, reduziu o desempenho. O cenário começou a mudar mesmo aos 32 min, quando Rodrigo Andrade derrubou Felipe Saraiva dentro da área. Pênalti marcado. Rafael Costa foi pra cobrança e virou o placar. 2 a 1.

Aos 35 min, Rafael ficou livre, avançou com a bola, Edcarlos tentou evitar gol e, na dividida com jogador adversário, marcou contra, ampliando o placar para o time da casa: 3 a 1.

A partida começou a ficar mais disputada, porém, o Rubro-Negro não conseguia evoluir. Faltando poucos minutos para o jogo acabar, o técnico Claudio Tencati tirou Neto Baiano de campo e colocou Léo Ceará, mas, nem mesmo essa substituição ajudou o Leão que, de virada saiu derrotado na sua estreia do Brasileirão 2019.

