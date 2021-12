O empate em 1 a 1 com a Juazeirense, nesta quarta-feira, 21, no estádio Adauto Moraes, coloca o Vitória em posição delicada no Baianão. Com sete pontos em seis jogos, o Leão permanece na 9ª colocação do certame, dois pontos à frente do lanterna, Fluminense de Feira.

Vitória sai na frente, mas leva empate da Juazeirense pelo Baianão

É verdade que o Rubro-Negro tem duas partidas a menos que a maioria de seus adversários. Porém, a classificação para a próxima fase fica mais difícil. São cinco pontos a menos que o Bahia, quarto colocado. Seria a terceira vez seguida que o Vitória cai na primeira fase do estadual.

O próximo compromisso do Leão é pela semifinal da Copa do Nordeste, no próximo sábado, 24, contra o Ceará, na Arena Castelão.

Domínio Rubro-Negro

O time titular do Vitória riou três boas chances no início do jogo. A primeira veio aos 8 minutos, com Raul Prata. O lateral recebeu boa bola de Soares pelo meio e mandou uma bomba. Rodrigo Calaça voou para fazer bela defesa.

Aos 10, um lindo passe de trivela de Eduardo deixou Wesley Pionteck na cara do gol. Porém, o atacante chutou fraco, nas mãos do goleiro do Cancão de Fogo.

O arqueiro voltaria a salvar a Juazeirense aos 12 minutos, quando Soares fez fila, deixou Calaça no chão e finalizou. As mãos do goleiro, porém, impediram que o meia abrisse o placa para o Rubro-Negro.

Contra as cordas, a equipe treinada por Givanildo Salles apostou na velocidade de Elcarlos e Kesley para desafogar o jogo, e a estratégia quase surtiu efeito aos 24 minutos. Os dois tabelaram e o camisa 7 acertou um bom chute no canto direito de Ronaldo, que, pela primeira vez, teve que trabalhar no jogo.

Apesar da melhora da líder do Baianão no confronto, o gol do Vitória veio aos 33 minutos, com Soares. Samuel recebeu cruzamento na área e ajeitou para o meia abrir o placar.

Inspirado, o camisa 8 quase devolveu o presente. Cruzou com categoria na área para o centroavante cabecear com força, nas mãos de Calaça.

Aos 41 minutos, Ronaldo teve de garantir a vantagem no placar. Clebson cobrou falta na área e Dedé cabeceou no cantinho esquerdo. Atento, o goleiro se esticou todo para mandar para escanteio.

Segundo tempo

O segundo tempo, em contrapartida, começou dominado pela Juazeirense. Atrás no placar, Givanildo Salles investiu em pressão na saída da bola, e o Vitória teve dificuldade para deixar o campo de defesa.

Rodrigo Chagas contragolpeou e colocou David e Ruan Nascimento nos lugares de Wesley e Vico, respectivamente. A mudança gerou maior capacidade de manter a bola na frente e velocidade para explorar os erros do Cancão.

Nesta batalha tática, sobrou espaço para individualidade. E quem levou a melhor foi a Juazeirense, de Clebson. Aos 30 minutos, o meia arrumou um lindo lançamento para Ian, que deixou Kesley na frente do gol para estufar as redes.

David teve duas chances de descontar. Aos 33 minutos, cabeceou com perigo por cima do gol. Aos 46, saiu na cara do gol e parou em Rodrigo Calaça.

*Sob supervisão dos editores Daniel Dórea e Nelson Luis

