Vitória sai na frente, mas fica no empate com a Lusa

Em jogo que o Vitória foi superior, o Leão saiu na frente, mas acabou cedendo o empate e ficando no 1 a 1 com a Portuguesa, em partida disputada na noite deste domingo, 20, no estádio do Canindé, em São Paulo. Os gols foram marcados por Cáceres, aos 18 do primeiro tempo para o rubro-negro, e Moisés, aos 17 minutos da segunda etapa, para os paulistas.

O Vitória dominou o primeiro tempo da partida e não levou sustos defensivos por mérito do time que conseguia neutrlizar as jogadas ofensivas da Lusa. Na segunda etapa, o Leão perdeu chances incríveis de sacramentar o triunfo que deixaria o time do técnico Ney Franco apenas há quatro pontos da zona da Libertadores.

Com o empate, o rubro-negro ficou na 7ª posição, com 44 pontos e seis pontos atrás do G-4. A rodada era propÍcia para o Vitória se aproximar da zona da Libertadores, já que o Atlético-PR perdeu para o Goiás e o Botafogo só empatou o clássico contra o Vasco.

Já a Portuguesa está a apenas cinco pontos da zona do rebaixamento, ocupando a 13ª posição, com 38 pontos. O Vitória continua sua caminhada para alcançar uma vaga na Libertadores contra o Fluminense, no próximo domingo, 27, às 18h30 no Maracanã. Já a Portuguesa enfrenta o Flamengo, no domingo às 16 horas, estádio do Castelão, em Fortaleza, com o mando de campo da partida.

O jogo - A partida começou morna no Canindé, com as equipes não conseguindo articular suas jogadas de ataque. Mas, aos 17 minutos, Cáceres tratou de esquentar a partida e acertou um belo chute no ângulo da meta do goleiro Lauro, abrindo o placar para o rubro-negro.

Com o gol, a Portuguesa se abateu e não conseguia produzir ofensivamente. O Vitória dominava a partida no meio-campo, trocando passes com eficiência. Assim o Vitória encaminhou o jogo até o fim do primeiro tempo.

Na segunda etapa a partida tomou outro rumo, a partir das alterações feitas pelo técnico da Portuguesa, Guto Ferreira. As entradas de Wanderson e Henrique fizeram com que a Lusa pressionasse o Vitória com jogadas aéreas.

E foi em uma jogada de linha de fundo que a Lusa conseguiu o seu gol. Em uma bola cruzada na área, o volante Luiz Gustavo falhou e a bola sobrou nos pés de Moisés, que chutou forte, sem chances de defesa para Wilson.

A Portuguesa partiu para cima do Leão, que saia com perigo nos contra-ataques. William Henrique, Marquinhos e Dinei perderam chances claras de desampatar o jogo a favor do Leão.

O goleiro Wilson também teve trabalho na meta rubro-negra, afastando bolas cruzadas na área, além de fazer uma excelente defesa na cobrança de falta do meia Souza. Com as equipes desperdiçando suas oportunidades de vencer a partida, o jogo não poderia acabar de outra forma que não fosse o empate

