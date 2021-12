Vitória sai na frente, mas empata com o Guarani na estreia da Série B

Nesta sexta-feira, 28, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP, o Vitória até largou na frente do Guarani, mas estreou com empate em 1 a 1 na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Soares, para o Leão, e Bidu, pelo Bugre, marcaram os gols da partida.

A primeira etapa foi bem movimentada e poderia até terminar com o Rubro-Negro em vantagem. O time treinado por Rodrigo Chagas criou as melhores oportunidades, mas parou no quase. Na volta do intervalo o nível da atuação caiu e os donos da casa foram levemente superiores, embora também sem fazer o suficiente para vencer.

O próximo compromisso do Leão na Série B é só no dia sete de junho, contra o Náutico, no Barradão. Antes disso, na quinta-feira, 3, o time entra em campo pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O adversário será o Internacional, e a partida também acontece no Santuário Rubro-Negro.

Primeiro tempo

Antes de entrar em campo para enfrentar o Guarani o Vitória teve três semanas livres de treino na Toca. O tempo para trabalhar mostrou ter sido bem aproveitado já aos dez minutos, quando Soares abriu o placar para o Leão com um chutaço de fora da área. O meio-campista, com poucas chances no primeiro semestre, foi uma das surpresas na escalação de Rodrigo Chagas.

Os donos da casa tentaram uma resposta imediata, mas pararam na defesa rubro-negra. Aos 12 minutos Bruno Sávio teve chute de fora da área desviado. Na cobrança de escanteio, Davó subiu mais alto que os marcadores, e Ronaldo precisou entrar em ação para fazer a defesa.

Na busca pelo empate, o Bugre não conseguiu sufocar o Vitória na defesa. Foi comum ver o Rubro-Negro tentar valorizar a posse de bolar e continuar buscando jogadas no campo de ataque. Aos 24’, a dupla David e Samuel apareceu pela primeira vez na Série B. O camisa sete descolou cruzamento e o centroavante finalizou para defesa do goleiro Rafael Martins.

Como jogo movimento, não demorou para outro gol acontecer. Dessa vez quem balançou as redes foi o Guarani. Aos 29’, depois de uma boa trama ofensiva, Júlio César achou Bidu, sozinho, no lado esquerdo do ataque. O lateral teve espaço e tempo de sobra para se posicionar dentro da área e chutar cruzado. Tudo igual no Brinco de Ouro.

Depois de chegar ao empate o Bugre foi melhor por alguns minutos, mas o Leão logo acordou e criou as principais chances para fazer o segundo.

Aos 36 minutos o time pressionou no campo de ataque, roubou a bola e fez ela chegar em Soares. Aí o camisa dez girou para cima do defensor, arriscou mais uma de fora da área e tirou tinta da trave. Logo depois o meia cruzou na medida para David, que cabeceou muito perto do poste esquerdo de Rafael Martins.

Segundo tempo

No segundo tempo o jogo perdeu em emoção. Os dois times diminuiram o ritmo e passaram a erras muitos passes na construção ofensiva. Rodrigo Chagas apostou nas entradas de Bruno Oliveira, Ygor Catatau, Samuel Granada e Fernando Neto, mas nada alterou o roteiro em campo.

A segunda etapa só ganhou emoção quando Pedrinho foi expulso, aos 45 minutos. Se o empate já parecia um bom resultado para uma estreia fora de casa, com um jogador a menos o Vitória não pensou duas vezes em se segurar lá atrás para garantir a igualdade.

