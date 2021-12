Em uma partida onde o sistema defensivo esteve pouco inspirado, o Vitória voltou a sofrer quatro gols e foi derrotado por 4 a 3 para o Botafogo, na noite desde domingo, 23, em Salvador. O resultado na 26ª rodada fez o Leão perder uma posição na tabela e cair para 14º lugar, com 29 pontos, apenas dois à frente do Ceará, primeiro time na temida zona de rebaixamento. Kieza, Rodrigo Lindoso, Léo Gomes (contra) e Erik marcaram os gols da equipe carioca. Lucas Fernandes, Fabiano e Maurício Cordeiro descontaram para o Vitória. O próximo jogo do Rubro-Negro será no próximo domingo, 30, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Rafael Teles | Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE Vitória sai na frente, mas defesa não vai bem e time perde de virada para o Botafogo

O jogo

O jogo começou bom para o Rubro-Negro, que abriu o placar logo no primeiro lance de ataque, em jogada de Yago para Lucas Ferndandes. O atacante recebeu ótimo lançamento do meia, dominou próximo a pequena área, driblou o defensor e chutou sem chances de defesa para abrir o placar do jogo.

Mais tarde, com o próprio Lucas Fernandes, e depois com Léo Ceará, o Leão criou chances de marcar o segundo, mas quem balançou a rede foi o time visitante. Primeiro com um velho conhecido dos rubro-negros: Kieza. Ex-Vitória, o atacante foi perseguido com vaias a todo momento, mas teve sua vingança aos 22 minutos. Ele recebeu lançamento de Jean e tentou a finalização dentro da área. Na primeira tentava foi travado por Cedric, mas ficou com a sobra e empatou o placar.

Vitória sai na frente, mas defesa não vai bem e time perde de virada para o Botafogo | Foto: Divulgação/ATarde

Aos 42 do primeiro tempo veio a virada. Erick fez ótima jogada no lado direito do campo, driblou Fabiano e descolou um passe que cortou toda a defesa do Vitória até encontrar Rodrido Lindoso no outro lado do campo. O volante saiu na cara de Ronaldo e teve toda tranquilidade do mundo para encobrir o goleiro do Leão.

Na segunda etapa, uma chuva de gols. Logo aos cinco minutos o Vitória chegou ao empate com Fabiano, de cabeça. Mas a alegria rubro-negra durou pouco tempo e o Botafogo voltou à frente do placar três minutos depois. O gol veio após uma infelicidade de Léo Gomes, que tentou cortar cruzamentou e mandou para a prória rede.

Aos 18, mais um gol do Glorioso. Erick apareceu livre na pequena área e só teve o trabalho de desviar a bola e correr para o abraço. Não perca às contas, foi o quarto do time carioca.

O placar poderia até ser maior, mas o Alvinegro abusou de perder gols. No apagar das luses, já aos 42, Maurício Cordeiro descontou para o Rubro-Negro e deu números finais ao jogo.

