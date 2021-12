Vitória sai na frente, mas cede empate e não chega ao G4

O Vitória empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, neste domingo, 8, e não chegou ao sonhado G4, zona de classificação para a Libertadores. Com o resultado o time baiano termina o campeonato em quinto lugar. O time baiano precisava ganhar a partida e torcer pela derrota de Botafogo e Goiás. O time carioca venceu o Criciúma e eliminou as chances do Vitória. O Goiás perdeu para o Santos.

Mesmo sem conseguir entrar no G4 o Leão confirmou a melhor campanha de um time nordestino na era dos pontos corridos. O Vitória chegou aos 59 pontos e fica na quinta posição.

Esperança

O Vitória começou o primeiro tempo arrasador. Aos seis minutos, o rubro-negro já ganhava por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos três minutos, Marquinhos cruzou na área para Juan, que não conseguiu tocar na bola, passando direto para o gol.

Em seguida, aos seis minutos saiu o segundo gol do Leão, Ayrton cruzou e Juan na pequena área cabeceou. Victor defendeu no reflexo e na sobra Maxi Biancucchi mandou para o gol. A Arena Independência ficou completamente em silêncio, apenas a torcida rubro-negra comemorava o placar.

Após os gols, o Atlético-MG tentou crescer no jogo, mas suas ações não assustavam o time baiano. Ronaldinho Gaúcho foi bastante solicitado pelo time mineiro, mas seus lançamentos e cruzamentos eram cortados pela zaga rubro-negra.

Aos 32 minutos, o Vitória voltou a assustar o Atlético. Maxi tocou para Ayrton, dentro da área, que cruzou, mas Juan não alcançou a bola na pequena área.

Já nos acréscimos, aos 47 minutos, o árbitro Heber Roberto Lopes marcou falta em cima de Ronaldinho Gaúcho em um lance duvidoso, na entrada da área. Na cobrança, Ronaldinho mandou no canto direito de Wilson, sem chance para o goleiro rubro-negro.

Morno

O segundo tempo começou animado com bola na trave e gol anulado, mas ficou só nisso. Apenas no final da partida o Atlético-MG, que dominou as ações na etapa final, chegou ao empate.

Aos 3 minutos, o time baiano quase ampliou o placar, Escudeiro deixou Dinei livre na entrada da área. O atacante chutou forte e Victor fez uma grande defesa. Na sobra, Marquinhos, com o gol livre, mandou a bola no travessão.

Em seguida, aos 6 min, Luan tocou para Ronaldinho Gaúcho livre na entrada da área chutou para o gol, mas a arbitragem marcou, corretamente, impedimento do ataque mineiro. Depois desses lances o jogo esfriou e as equipes erraram muitos passes no meio de campo.

Aos 21 minutos, o Atlético-MG iniciou uma pressão em cima da equipe baiana. Fernandinho bateu forte de dentro da área e Wilson espalmou. Na sobra, após um cruzamento, Lucas Cândido cabeceou e o goleiro rubro-negro fez nova defesa. Logo depois, aos 23, Ronaldinho Gaúcho cobrou escanteio e Gilberto Silva cabeceou com perigo. A bola saiu pelo lado do gol rubro-negro. Dois minutos depois foi a vez de Marcos Rocha acertar um chuta no canto esquerdo de Wilson que pegou a bola.

Para tentar sair da pressão o Técnico Ney Franco, tirou o volante Marcelo e colocou o lateral esquerdo Danilo Tarracha, empurrando Juan para o meio. Aos 33 minutos, os jogadores do Atlético-MG reclamaram dos atletas do Vitória de uma possível falta de fair play. Luan ficou caído no gramado e o time rubro-negro continuou o jogo. Confusão em campo, rapidamente controla e o lateral Marcos Rocha levou cartão amarelo.

Quando a partida se encaminhava para o fim, o Atlético chegou ao empate, quando Luiz Gustavo derrubou Neto Berola dentro da área. Ronaldinho Gaúcho cobrou a penalidade e empatou a partida.

Após o gol, o Vitória ainda tentou reagir com Marquinhos, que acertou a trave do goleiro Victor.

