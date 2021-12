Vitória sai na frente do placar, mas leva virada do Londrina e estaciona no Z-4

Falha de goleiro, apagão do sistema defensivo e derrota rubro-Negra. O filme, que está longe de ser inédito, foi assistido pelo torcedor do Vitória, na noite desta terça-feira, 23, mais uma vez na temporada. Dessa vez, a película terminou com o placar de 3 a 1 para o Londrina, no estádio do Café, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Rafael Teles e Redação

O Leão até começou bem a partida. Saiu na frente do placar com Felipe Gedoz e soube segurar o ataque do Tubarão em quase todo o primeiro tempo, mas sofreu o gol de empate em um vacilo de Martín Rodríguez e viu a situação desandar de vez no começo da segunda etapa, com dois gols sofridos em menos de quatro minutos de bola rolando.

Foi a oitava derrota rubro-negra nessa Série B. O Vitória é o time que mais perdeu na competição. O resultado, ao menos, não fez a equipe perder posições e o Leão segue em 18º. Agora, os comandados de Osmar Loss voltam para Salvador, onde recebem a Ponte Preta, sábado, no Barradão.

Começou bem

Osmar Loss repetiu a escalação que havia vencido o Criciúma na última rodada e a primeira chance de perigo veio justamente do herói daquele jogo. Anselmo Ramon, autor de dois gols contra o Tigre, usou a cabeça para completar cruzamento de Matheus Rocha e tirou tinta da trave logo aos oito minutos.

Não demorou muito para o Londrina responder e também levar perigo ao gol rubro-negro. Aos 15 minutos, Anderson Oliveira recebeu passe de Safira, já dentro da área, e mandou uma bomba. Martín Rodríguez saltou e fez boa defesa.

Dois minutos depois, aos 17, Felipe Gedoz abriu o placar para o Leão. O camisa dez, que já havia ensaiado boas cobranças de falta em outros jogos, dessa vez acertou o pé e marcou um golaço. A bola ainda tocou na trave antes de entrar, sem chances de defesa para Matheus.

A partir daí, o Leão apareceu pouco no ataque, mas teve destaque pelo bom desempenho defensivo, que soube segurar os avanços dos mandantes. Dagoberto esteve bem vigiado na maior parte do tempo e não conseguiu articular as tramas ofensivas do Tubarão.

O Vitória ainda perdeu Everton Sena, que deu lugar a Bruno Bispo após sentir dores musculares, mas se manteve seguro lá atrás até os minutos finais da primeira etapa.

Quando o relógio marcava 44 minutos, Anderson Oliveira arriscou de muito longe e contou com a colaboração de Martín Rodríguez, que aceitou o chute. A falha individual fez o time descer para o intervalo com o placar igualado no Estádio do Café.

Apagão

Os méritos defensivos da primeira etapa foram para o buraco já no começo do segundo tempo. Aos dois minutos Luidy acionou Anderson Oliveira, que chegou à linha de fundo e rolou para trás. Dagoberto apareceu livre na pequena área e só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Para completar o apagão defensivo, vei o terceiro logo na sequência. Dagoberto puxou contra-ataque e achou a defesa rubro-negra escancarada. A jogada terminou com corta-luz de Anderson Leite e finalização de Anderon Oliveira, que fez o seu segundo gol no jogo.

Ser vazado duas vezes em menos de quatro minutos abalou o time baiano, que ficou perdido em campo, com uma postura bem diferente da que foi vista nos primeiros 45 minutos. O Leão só conseguiu chegar ao campo de ataque aos dez minutos, quando Anselmo Ramon e Baraka trocaram de funções. O atacante saiu da área para fazer o cruzamento e o volante apareceu para cabecear com perigo.

O lance foi peça única em um segundo tempo onde só o Londrina conseguiu criar chances de gol. Não fosse uma intervenção de Martín Rodríguez e a má pontaria dos atacantes do Tubarão o placar poderia até ter sido mais elástico.

