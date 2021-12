Vitória sai na frente com Neilton, mas cede empate ao Cruzeiro no Barradão

Vitória e Cruzeiro fizeram um jogo bastante equilibrado e empataram em 1 a 1, na tarde deste domingo, 5, no estádio do Barradão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira utilizou uma equipe totalmente reserva, descansando os titulares para a partida do meio de semana pela Taça Libertadores da América.

No primeiro tempo, os times alternaram a posse de bola e erraram muitos passes, ocasionando em poucas chances de gols. O Leão não se arriscou no ataque, enquanto que o time cruzeirense teve as melhores chances, mas não aproveitou.

Já a segunda etapa foi eletrizante. O time rubro-negro voltou com outra postura e foi para cima da Raposa. De tanto insistir, o Vitória abriu o placar com o meia atacante Neilton, em uma bela cobrança de pênalti, deslocando o goleiro Rafael.

O Cruzeiro não se abateu com o gol e reagiu logo em seguida. O zagueiro Manoel desviou uma boa falta do meia Arrascaeta e igualou o marcador a favor do time mineiro, dando números finais à partida.

Com este resultado, o Leão fica com 19 pontos, na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, enquanto a Raposa vai aos 27 pontos, na 8ª colocação. A equipe do treinador interino João Burse volta a campo no próximo domingo, 12, às 19h, diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo

O primeiro tempo se iniciou de forma equilibrada e sem muitas oportunidades de gols. As duas equipes erraram bastantes passes no meio de campo, dificultado a vida dos atacantes que pouco fizeram. A primeira chance de perigo foi do Vitória, aos 17 minutos, em uma dividida do atacante Walter Bou com o goleiro cruzeirense Rafael.

A partir deste lance, o Cruzeiro passou a assustar a meta do Leão. Aos 22, o atacante David exigiu uma boa defesa do goleiro Ronaldo. Em seguida, o time mineiro voltou ao ataque com um chute na trave de Rafael Sóbis e uma boa oportunidade com Mancuello.

A melhor chance de gol na primeira etapa foi do volante Bruno Silva para a Raposa. O jogador da equipe mineira pegou uma sobra de bola dentro da área e acertou o zagueiro Aderllan, que salvou a meta rubro-negra.

No segundo tempo, o Leão voltou diferente. Com bastante intensidade, o Vitória foi pra cima do Cruzeiro e passou a dominar a partida. Aos 13 minutos, o meia atacante Neilton perdeu uma chance incrível. Após um bom chute de Yago, a bola sobrou para o craque rubro-negro, que chutou na trave.

A equipe do técnico João Burse seguiu tomando conta do jogo e, após boas oportunidades desperdiçadas com Walter Bou e Erick, os donos da casa abriram o placar. Neilton foi derrubado dentro da área, o juiz marcou o pênalti. O meia atacante cobrou com perfeição e anotou 1 a 0 para o Vitória, aos 27 minutos.

No entanto, logo após levar o gol, o Cruzeiro reagiu. Com 29 minutos, o time cruzeirense teve uma boa falta lateral. O gringo Arrascaeta, que tinha acabado de entrar no jogo, cruzou para o zagueiro Manoel desviar e empatar o confronto em 1 a 1.

Nos minutos finais, as equipes tiveram mais algumas chances de perigo, mas o placar seguiu inalterado no estádio Manoel Barradas.

