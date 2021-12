Vitória sai atrás do placar, mas busca empate heroico contra Botafogo

Um primeiro tempo com um temporal de falhas individuais, vaias da torcida e derrota parcial. Era a normalidade desta equipe do Vitória voltando? A segunda etapa fez questão de manter a dúvida sobre qual é a realidade do Leão.

O time mostrou poder de reação, buscou o empate e amenizou o clima pesado no Barradão. Porém, o 2 a 2 com o Botafogo, nesta quarta-feira, 14, não melhorou a situação do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro.

A equipe segue na zona do rebaixamento, em 18º, agora com os mesmos cinco pontos do lanterna, Atlético-PR.

No domingo, volta a campo para encarar o Sport, em Recife. O capitão Willian Farias retorna de suspensão. Gabriel Xavier, expulso ontem nos acréscimos, está fora.

Cenas fortes

Atenção! Cenas fortes na Toca! O belo lance de David, com dribles e chute de fora da área na trave logo aos três minutos, enganou quem imaginava um Vitória em noite inspirada.

Viriam a seguir jogadas lamentáveis, como a tentativa de recuo com o peito do lateral Thalysson aos 27 minutos. Sua engrossada deixou Bruno Silva na cara do gol, só que o botafoguense perdeu. O volante do Alvinegro não cometeria falha igual três minutos depois, mas o mesmo não se pode falar de Thalysson, que furou ao tentar cortar lançamento de Rodrigo Pimpão e Bruno Silva ficou livre para tocar para as redes.

Com vaias ao lateral a cada toque na bola, o ambiente no Barradão ficou pouco propício a uma reviravolta do Vitória. O zagueiro Fred ainda foi na onda de Thallyson e acabou interceptado por Pimpão ao tentar recuar para o goleiro aos 32 minutos. Sem ângulo, o atacante do Bota finalizou e teve seu gol impedido por Kanu. Aos 41, foi a vez de Fernando Miguel errar de forma fatal. Ele rebateu mal uma cobrança de falta de João Paulo e Bruno Silva cabeceou para marcar de novo.

Com o terrível futebol apresentado na metade inicial do embate, era difícil imaginar uma reação rubro-negra no segundo tempo. Porém, o pessimismo começou a diminuir com apenas quatro minutos de bola rolando. Foi quando David, o mais ativo jogador do Vitória no setor ofensivo, avançou pela esquerda e tocou para o meio. Victor Luis errou e Gabriel Xavier balançou a rede.

Na sequência, o Botafogo teve duas oportunidades de se sentir novamente confortável no marcador. Entretanto, as conclusões de Roger e João Paulo pararam nas mãos de Fernando Miguel.

Momento de pasmaceira. O miolo do tempo complementar foi um poço de monotonia no jogo e o mais sonolento dos torcedores corria até o risco de estar distraído no momento do clímax. Este ocorreu aos 30 minutos, quando Gabriel Xavier cruzou rasteiro. André Lima ganhou dividida com Igor Rabello e tocou para Kieza fazer seu terceiro gol em cinco jogos pelo Brasileirão.

Ocupando o lado esquerdo, que era de David antes de ser substituído, Neilton viveu seu melhor momento do jogo após a conquista da igualdade. E Patric quase fez um golaço partindo desde o campo de defesa aos 37. Porém, nada feito. A virada não veio.

Saídas

No processo de remodelagem de elenco do Vitória, dois jogadores confirmaram ontem que não defendem mais o clube: o atacante chileno Pineda e o meia colombiano Cárdenas.

Vitória 2 x 2 Botafogo - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Quando: Quarta-feira, 14, às 19h30

Gols: Bruno Silva, aos 29’ e aos 41’ do 1º T (B); David, aos 3’, e Kieza, aos 30’ do 2º T (V)

Público: 8.877 pagantes

Renda: R$ 95.855,00

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa)

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno de Andrade Júnior (trio do Rio Grande do Sul)

Cartões amarelos: Kanu (V); Bruno Silva (B); Cartão vermelho: Gabriel Xavier (V)

Vitória - Fernando Miguel, Patric, Kanu, Fred e Thallyson; Fillipe Soutto, Uillian Correia (Yago) e Gabriel Xavier; David (André Lima), Neilton e Kieza (Cleiton Xavier). Técnico: Alexandre Gallo.

Botafogo - Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso (Montillo), Bruno Silva (Dudu Cearense), João Paulo e Matheus Fernandes (Gilson); Rodrigo Pimpão e Roger. Técnico: Jair Ventura.

