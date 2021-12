Vitória reverte proibição de registro e venda de jogadores

O setor jurídico do Vitória já reverteu, nesta quarta-feira, 15, a decisão da justiça que proibia o registro de novos jogadores, além da impossibilidade de efetuar transações nacionais e internacionais. Apesar de reverter a proibição, o processo ainda prevê a retenção de R$ 4 milhões do clube, em decisão vinda da 11ª Vara Cível e Comercial de Salvador, do juiz Benício Mascarenhas Neto.

O imbróglio todo se deu por conta de uma ação do ex-jogador e ex-técnico Edinho Nazareth, de 2008, que teria emprestado R$ 4 milhões ao clube, em 2003, na época da administração do presidente Paulo Carneiro.

Por meio de nota, Augusto Vasconcelos, diretor jurídico do Vitória, disse que o time ainda não foi notificado, mas já fez o pedido de liberação e consideração ao juiz. "O Vitória ainda não foi notificado do bloqueio. Entretanto, já fizemos o pedido de liberação e consideração juiz. Fizemos duas petições para análise. Pedimos uma reconsideração da decisão, parcelamento ou até anulação do julgamento. Caso não sejam aceitas, vamos ingressar com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça da Bahia”, contou.

adblock ativo