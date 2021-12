Vitória reúne torcedores e realiza ações sociais pelo Brasil

Milhares de torcedores vão apoiar o time no primeiro desafio das finais do Campeonato Baiano, no próximo domingo, 1, às 16h, no Barradão. Mas, isso não ficará restrito aos que estarão no estádio. Em todo o Brasil, torcedores vão se reunir para assistir ao jogo pela TV.



A iniciativa é da Rede Vitória Sem Fronteiras, uma organização de torcedores que reúne grupos de municípios baianos e de várias cidades do país.



PONTOS DE ENCONTRO



Alagoinhas (BA)

Torcida Pega Leão

Onde assistir: Casa de Barradinho - Conjunto Jardim Imperial, Rua O, nº 173 , Alagoinhas Velha



Aracaju (SE)

Grupo de Aracaju

Bar Show de Bola - Rua Sergipe, 662, Siqueira Campos



Belo Horizonte (MG)

Torcida Leões das Gerais

Onde assistir: Restaurante Baiana de Acarajé - Rua Antônio de Albuquerque, 440, Savassi - Centro Sul



Brasília (DF)

Torcida Vitória Candango

Onde assistir: Bar Chopptime - Avenida Flamboyant, Ed. Real Panoramic, Águas Claras - rua atrás do Mc Donalds



Caldas novas (GO)

Torcida Leões do Centro-Oeste

Onde assistir: Casa de Márcio Baiano - Rua Otacílio de Araújo Lima, quadra 46, lote 11, Setor Santa Efigênia



Cruz das Almas (BA)

Torcida Leões do Recôncavo

Onde assistir: Bar do Jabá - Praça do Inocoop, s/n



Curitiba (PR)

Onde assistir: Escondidinho da Vivi - Rua Helena Andretta de Oliveira, 116, Uberaba (perto da Avenida das Torres)



Florianópolis (SC)

Onde assistir: The Black Swan Pub - Rua Manoel Severino de Oliveira, 592, Lagoa da Conceição



Governador Mangabeira (BA)

Torcida Leões do Recôncavo

Onde assistir: Point do Acarajé - Rua 2 de Julho, Centro (próximo a Prefeitura)



João Pessoa (PB)

Torcida Nêgo Jampa

Onde assistir: Bar do Guerreiro - Rua João Galiza de Andrade, 237, Bancários



Maceió (AL)

Onde assistir: Barraca Pedra Virada - Avenida Sílvio Carlos Viana, 30 - Ponta Verde



Manaus (AM)

Torcida Vitória Manaus

Point do Acarajé - Avenida Monte Castelo, 610, Japiim, Morrinho



Natal (RN)

Torcida Leões das Dunas

Onde assistir: Arena Brasil Bar - Rua Dep. Clóvis Motta, Lagoa Nova (próximo a Arena das Dunas)



Riachão do Jacuípe (BA)

Torcida Cavernada Jacuipense

Onde assistir: Cheiro de Pizza (Bar de Elza) - Praça Landulfo Alves



Rio de Janeiro (RJ)

Torcida Vitória 40 Graus

Onde assistir: Bar Arco Íris da Lapa - Rua Mem de Sá, 72 A, Lapa (próximo ao posto de gasolina Shell)



São Paulo (SP)

Torcida Vitória Sampa

Onde assistir: Bar Castelo de Viana, Rua dos Pinheiros, 1387, Pinheiros



Serrinha (BA)

Torcida União Rubro-Negra

Onde assistir: Rocks Bar - Praça Morena Bela, Centro (defronte a biblioteca)



Valença (BA)

Torcida Leões Costa do Dendê

Onde assistir: Bar do Pepino - Rua Maestro Barrinha, Graça



AÇÕES SOCIAIS



São Paulo



A Torcida Vitória Sampa lançou o sorteio de uma camisa oficial "Origens". Para participar, o torcedor deve comparecer aos dois jogos das finais no bar onde vão se reunir.



Além disso, o grupo promove campanha de doação de materiais de higiene ao Instituto Saica Pilar, uma organização sem fins lucrativos que atua em prol da transformação social, com desenvolvimento e execução de projetos voltados à garantia dos Direitos Humanos e a superação das mais diversas formas de violência.



Doando esses itens você aumenta suas chances no sorteio da camisa: pasta de dente, escova de dente macia, cotonetes, desodorantes, shampoo, condicionador, sabonete líquido, papel higiênico, sabão em pó, barra de sabão, amaciante, Cândida, desinfetante e álcool.





Serrinha



A turma da União Rubro-Negra entrou na campanha para ajudar o garoto Davi Lucca, de três anos, que nasceu com osteogênese imperfeita, doença genética mais conhecida como "ossos de vidro". Ele precisa passar por procedimentos cirúrgicos e o SUS não atende. O custo é alto e os pais não têm condições financeiras de arcar.



Uma urna estará no bar onde a torcida vai se reunir para assistir ao jogo e receberá doações. Outra forma de ajudar é depositar direto na conta em nome dele.



Caixa Econômica Federal

Agência 4765

Operação 013

Conta 6363-3

Davi Luca Lima Oliveira

Frediana Lima (mãe): (75) 99184-6784

adblock ativo