Vitória retorna para Salvador e inicia os treinos nesta quinta

Após a derrota para o Coritiba, Vitória já retornou para Salvador e nesta quinta-feira, 24, o elenco tem reapresentação marcada às 8h, no CT Manoel Pontes Tanajura. O time rubro-negro iniciará a preparação para enfrentar o Londrina, sábado, 26, às 18h30, no estádio Manoel Barradas (Barradão), pela 7ª rodada do Brasileirão da Série B.

De acordo com a assessoria do Leão, o retorno aconteceu logo cedo, no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. A delegação embarcou por volta das 6h, com escala em Guarulhos, onde saíram às 9h30 e chegaram na capital baiana por volta das 11h30.

Em solo soteropolitano, os jogadores compareceram na Toca do Leão, onde realizaram exames para detecção da Covid-19 visando o cumprimento do protocolo da CBF para a próxima partida.

Os treinamentos para encarar o Londrina serão nas manhãs de quinta e sexta-feira, seguido de concentração na chácara Vidigal Guimarães. Não houveram baixas em Curitiba e os jogadores que estavam no departamento médico serão avaliados nesta quinta.

