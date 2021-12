Vitória retorna de Natal e já treina firme para o Baianão

Sem tempo a perder, nem tempo livre para comemorar. Depois de empatar com o América-RN na quarta-feira, 5, em Natal, o Vitória desembarcou em Salvador às 13h20 desta quinta-feira, 6, e seguiu direto para o Barradão para mais uma rotina de atividades.

Por conta do calendário apertado, os jogadores se reapresentaram na Toca para iniciar a preparação para o jogo de estreia no Campeonato Baiano neste domingo, 9, contra o Serrano, na cidade de Teixeira de Freiras.

Os atletas que começaram jogando o duelo contra o time potiguar fizeram somente trabalho regenerativo na academia do clube. Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos participaram de um coletivo em um dos campos de treinamento junto com os cinco poupados que permaneceram em Salvador.

A equipe vai se reapresentar nesta sexta-feira, 7, quando o técnico Ney Franco vai comandar um treino com toda a equipe e definir o time que vai estrear no Baianão. Ney, inclusive, sinalizou que a equipe terá que se preparar para as longas viagens que terá no torneio estadual, enquanto segue buscando o título da Copa do Nordeste.

"A chave que a gente pegou no Baiano é só de viagens longas e vamos ter que montar toda estratégia para disputar a parte do Baiano em condições de passar para outra fase e a Copa do Nordeste", declarou o comandante rubro-negro.

A primeira partida das quartas de final da Copa do Nordeste será somente no dia 16 de fevereiro, em Salvador.

