Vitória retorna aos treinos de olho no Coritiba

Os jogadores do Vitória voltaram aos trabalhos na Toca do Leão na tarde desta quinta-feira, 24, de olho no jogo contra o Coritiba. O duelo será realizado na próxima segunda, 28, no Paraná, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da atividade, o técnico Vagner Mancini reuniu o grupo para rezar pelas vítimas do naufrágio ocorrido na manhã desta quinta, na Baía de Todos-os-Santos, que deixou ao menos 18 mortos.

Em seguida, o treinador comandou um trabalho com três equipesm, sendo que duas se enfrentavam e tinham um tempo estipulado pelo para marcar gols e ultrapassar a linha do meio-campo com a bola dominada.

Tarde foi marcada por oração em homenagem as vítimas (Foto: Maurícia da Matta)

Quem ficou de fora da atividade desta quinta foi o meia-atacante Cleiton Xavier, com um desconforto na posterior da coxa direita. O mesmo ocorreu com André Lima e Willian Farias, que seguem em tratamento no departamento médico do clube.

