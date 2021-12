Vitória retorna ao batente de olho no Atlético-MG

Após perder para o Coritiba e dar adeus à Copa Sul-Americana na noite de quarta-feira, 31, parte do elenco do Vitória fez uma atividade na manhã desta quinta, 1º, ainda na cidade de Curitiba.

Os jogadores que participaram do segundo tempo do duelo contra o Coxa e os que não entraram no jogo fizeram um treino na academia do Hotel onde a delegação está hospedada. A volta do time a Salvador está prevista para as 18h30.

Agora, o Rubro-Negro concentra as atenções para o Brasileirão e inicia neste sábado, 3, a preparação para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa, na próxima quarta, 7, às 19h30, em jogo válido pela 23ª rodada.

