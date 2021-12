Vitória retorna a Salvador e se reapresenta neste sábado

Após o revés diante do Santos, o elenco do Vitória retornou a Salvador no final da tarde desta sexta-feira, 18. Do aeroporto, os jogadores foram liberados e se reapresentam na manhã deste sábado, 19, às 10h30.

A equipe comanda por Argel Fucks terá pouco tempo para se preparar contra o Figueirense, adversário deste domingo, 20, às 16h (horário da Bahia), no Barradão, pela 36ª da Série A.

Nesta manhã, os jogadores não tiveram tempo para descansar e já retomaram os trabalhos. Antes voltar à capital, eles realizaram um trabalho na academia do hotel em São Paulo.

Os atletas que participaram por mais de 45 minutos do jogo contra o Peixe fizeram um treino regenerativo. Os demais foram submetidos a um trabalho de musculação.

O volante José Welison, que atuou como lateral-direito na última partida, ficou na fisioterapia por causa de um trauma no tornozelo direito.

Suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o lateral-direito Diogo Mateus não poderá enfrentar o Figueira. No entanto, o Rubro-Negro poderá contar com a volta do goleiro Fernando Miguel, que cumpriu punição.

