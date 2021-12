Vitória retorna à quadra contra o Bauru nesta quinta-feira

O Vitória/Universo volta à jogar em casa nesta quinta-feira, 15, às 20h (horário da Bahia), no ginásio poliesportivo de Cajazeiras pelo Novo Basquete Brasil (NBB). Após 14 dias de descanso, a equipe contará com o apoio da torcida baiana para enfrentar o Bauru, em busca da reabilitação.

O time comandado por Regis Marrelli fez sua última partida contra o Campo Mourão, no dia 30 de novembro, e foi derrotada por 70 a 64. Com o resultado perdeu a invencibilidade e caiu de primeiro para 3º lugar.

Até o momento, o Vitória fez seis jogos, quatro dos quais fora de casa, obteve cinco vitórias e uma derrota. Ainda jogando em casa, o rubro-negro enfrentará o Franca, no sábado. Fora de casa, terá o Macaé, no dia 20, e Flamengo, no dia 22, só voltando a jogar em janeiro.

