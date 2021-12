Vitória retoma treinos e já pensa no clássico Ba-Vi

O elenco do Vitória voltou a treinar na manhã desta quinta-feira, 25, no Estádio de Pituaçu, visando o clássico contra o Bahia, no dia 4 de julho, às 16h30, no Estádio do Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A novidade do treinamento foi o retorno do meia Vander, liberado pelo departamento médico após lesão. O jogador utilizou uma proteção, pois a lesão no osso da mão esquerda ainda está em fase de cicatrização.

Já o goleiro Fernando Miguel foi poupado da atividade após sentir dores no músculo adutor da coxa esquerda. O atacante recém-contratado, Robert, sofreu uma entorse no tornozelo e saiu de campo para realizar tratamento. Os jogadores Rhayner e Ramon foram liberados depois de se queixarem de dores musculares.

O técnico Vagner Mancini terá mais de uma semana para corrigir as deficiências da equipe rubro-negra, apresentadas na derrota para o Paysandu por 1 a 0, na última terça, 23. Para o clássico, o comandante do Rubro-negro vai ter à disposição todos os jogadores que vêm atuando na equipe titular.

O Leão volta a treinar na sexta, 26, em dois turnos. Pela manhã, o elenco faz trabalho na academia do clube e, à tarde, participa de atividade com bola em Pituaçu.

