Vitória retoma treino com foco no duelo contra o Flamengo

Após a derrota por 2x1 para o Internacional, a equipe do Vitória realizou um treino na manhã desta quinta, 12, já visando o duelo de sábado, 14, contra o Flamengo, na estreia do Brasileirão. As atividades foram realizadas no Centro de Treinamento (CT) do Grêmio, em Porto Alegre.

O treinamento começou com aquecimentos, orientados pelo preparador físico Lucas Itaberaba, e, logo em seguida, o técnico Vagner Mancini realizou um minijogo em campo reduzido.

A delegação retorna para Salvador ainda nesta quinta, com previsão de desembarque para as 18h50. O último treino da semana será realizado nesta sexta, 13, às 15h30, no CT Manoel Pontes Tanajura.

Jogo

O rubro-negro, que seguia com o placar de 1x1, foi derrotado aos 44 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Caíque falhou em uma cobrança de falta do meia D'Alessandro.

Com este resultado, para o jogo de volta, que ocorre na próxima quinta, 19, no Barradão, o Vitória precisa vencer por dois gols de diferença para avançar na competição.

Mancini comandou trabalho com foco no jogo de sábado (Foto: André Hiltner | Divulgação | EC Vitória)

