Vitória resiste ao invicto Coritiba e arranca empate

Com uma atuação firme do seu setor defensivo, o Vitória resistiu à pressão do Coritiba e arrancou empate de 1 a 1 na noite deste domingo, 28, no Estádio Couto Pereira, pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o rubro-negro chegou aos 15 pontos ganhos e, ultrapassado somente pelo Bahia, caiu para a sexta colocação na tabela. O Coxa, que dependia de um triunfo simples para assumir a liderança, tem agora 17 pontos e ocupa a quarta posição.

Embora estivesse diante de um adversário que ostentava até então 100% de aproveitamento em seus domínios, o Leão não se intimidou e encarou o Coxa. Artilheiro isolado do torneio, Maxi Biancucchi abriu o placar aos oito minutos. No final da primeira etapa, porém, Alex acertou belo chute em cobrança de falta e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Vitória seguiu seguro na retaguarda, mas foi pouco ao campo de ataque. O Coritiba pressionou e esteve perto da virada, mas conseguiu apenas dois tentos anulados e parou na zaga, na trave e no goleiro rubro-negros.

Sem Victor Ramos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o Vitória volta a campo às 19h30 da próxima quinta-feira, 1, para enfrentar o Botafogo, no Maracanã. O alviverde paranaense joga um dia antes contra a Ponte Preta, novamente no Couto Pereira.

Primeiro tempo amargo - Sem poder contar com o lateral-direito Nino Paraíba, que está lesionado, o técnico Caio Júnior mandou o time a campo com Gabriel Paulista no lado direito do campo e com Fabrício no miolo de zaga. O resultado da mudança foi positivo: a defesa rubro-negra se mostrou mais robusta e barrou a maioria das investidas do Coxa.

A boa atuação da zaga deu segurança ao restante do time e o Vitória encarou o Coritiba. O alviverde paranaense, contudo, esteve perto de abrir o escore logo aos quatro minutos: com chute forte, Alex carimbou a trave de Wilson. A resposta não demorou: Maxi Biancucchi aproveitou belo lançamento de Danilo Tarracha e, de esquerda, tocou na saída de Vanderlei para assinalar o seu sétimo tento no Brasileirão. O Leão fazia 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o rubro-negro deteve mais a posse de bola e conseguiu esfriar os ânimos do Coxa. Aos 16, Júnior Urso saiu machucado e foi substituído por William. Nove minutos depois, Geraldo recebeu bom lançamento na grande área e quase marcou, mas mandou a bola em cima de um jogador do próprio Coritiba.

O Vitória se defendia bem e controlava o jogo até os 48 minutos, mas o árbitro Wilson Luiz Seneme viu falta de Michel em Alex na entrada da área e deu sobrevida ao time da casa. O camisa 10 do Coxa caprichou na cobrança e mandou o Leão para o vestiário com sabor amargo.

Resistência rubro-negra - Caio Júnior manteve a mesma formação e o Vitória iniciou o segundo tempo com a mesma pegada. O time baiano, porém, não encaixou bem os contra-ataques e assustou pouco o Coritiba. Aos oito minutos, Dinei recebeu lançamento pelo lado direito e tentou marcar, mas chutou prensado e ganhou apenas escanteio.

Alex cobrou falta na área, aos dez minutos, e Chico mandou a bola para as redes após desvio de cabeça, mas estava em posição irregular. Com jogadas pelas laterais, o Coxa buscou a virada com bolas alçadas na área rubro-negra. Aos 16, Bill pegou sobra na grande área em boas condições para marcar, mas estava impedido.

Botinelli cobrou falta com perigo, aos 19, mas Wilson fez uma grande defesa. O alviverde esteve mais perto de marcar aos 27 minutos: após chute cruzado de Bill, a bola sobrou livre para Alex na pequena área, mas Michel se antecipou e deu um bico para o alto para salvar o Leão. Aos 30, Fabrício cobrou falta com perigo, mas mandou por cima.

Aos 32 minutos, Caio Júnior tirou Dinei e promoveu a estreia de André Lima. Pouco acionado no ataque, o atacante sofreu um choque na perna esquerda e virou motivo de preocupação. Lincoln mandou chutaço de primeira, aos 39, mas Wilson pegou. Aos 44, Alex marcou, mas estava impedido. O camisa 10 do Coxa aproveitou cobrança de escanteio e carimbou o travessão, aos 48. Foi o último golpe do time que não tem mais 100% de aproveitamento em casa: o Leão resistiu.

