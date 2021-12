Vitória rescinde contrato e afasta Rodrigo Costa

Depois de ter declarado publicamente que estava insatisfeito com a sua condição de reserva no elenco do Vitória, o zagueiro Rodrigo Costa chegou a um acordo com a diretoria e deixou o time baiano.

Durante os treinamentos desta quarta-feira, 17, na Toca do Leão, o Diretor de Futebol rubro-negro, Raimundo Queiroz, comunicou o afastamento do jogador, sob a justitificativa de que o atleta já não se encaixa mais nos planos do clube.

"Quero comunicar uma informação muito precisa e oportuna. Devido à não utilização do zagueiro Rodrigo Costa, comunico que a gente tomou a decisão de rescindir o contrato do atleta. Está afastado a partir de hoje. É uma decisão da diretoria, em detrimento do não aproveitamento do atleta e das pretensões na competição", explicou o dirigente.

Na última segunda-feira, 15, um dia antes do jogo contra o ASA, já que não podia contar com Gabriel Paulista, suspenso, Carpegiani abriu mão de Rodrigo e lançou o jovem Josué.

Rodrigo, ao saber que não constava da lista de relacionados para o jogo contra o time alagoano, disparou para a imprensa: "quando vocês quiserem saber porque não estou sendo relacionado, me procurem. Tenho muito o que falar". Declaração que pode ter pesado na decisão da diretoria pela sua saída.

Histórico - Rodrigo chegou ao Leão no início do ano, quando o futebol do Vitória ainda estava sob o comando do ex-gestor Newton Drummond, o Chumbinho.

Desde a saída do diretor que o jogador caiu na preferência da comissão técnica. O zagueiro chegou a atuar em algumas partidas sob o comando de Paulo César Carpegiani, mas rapidamente voltou à reserva.

