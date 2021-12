Vitória rescinde contrato do zagueiro Victor Ramos

O Vitória comunicou na manhã desta quarta-feira, 15, a rescisão contratual do zagueiro Victor Ramos. Segundo o clube, o próprio atleta pediu a quebra do contrato antecipado.

A diretoria acatou o pedido, havendo uma rescisão consensual. Em nota, o Leão agradeceu os serviços prestados pelo atleta. "O clube agradece o período que o profissional honrou a camisa rubro-negra e lhe deseja sucesso".

Victor Ramos retornou ao Vitória - para sua quarta passagem pelo clube - em 11 março. Assim como o atacante Neto Baiano, o atleta foi contratado com vínculo de produtividade até o final do ano. O zagueiro fez sete partidas com a camisa rubro-negra, sendo titular em todas. O jogador ainda não se pronunciou sobre o caso.

adblock ativo