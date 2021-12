Vitória rescinde contrato com Willian Farias

O Esporte Clube Vitória anunciou a rescisão de contrato com o volante Willian Farias nesta quarta-feira, 2. De acordo com a nota, a anulação do vínculo foi em comum acordo entre as partes. O Leão da Barra desejou ao jogador boa sorte para a temporada que se inicia.

O jogador, que era chamado de "Capita", chegou ao clube baiano em 2016. Foram 28 partidas em 2018 pelo rubro-negro. Ao todo, foram 114 jogos e 2 gols com a camisa do Vitória. O curitibano de 29 anos deve ser anunciado pelo São Paulo.

