Vitória rescinde contrato com Neto Baiano

O Vitória anunciou neste domingo, 28, a rescisão de contrato do atacante Neto Baiano. O comunicado foi feito através das redes sociais do clube.

De acordo com o Rubro-Negro, a rescisão foi de comum acordo e amigável. "O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso ao atleta na sequência da sua carreira", diz o comunicado.

Os torcedores comentaram a saída do atacante de 36 anos. "Boa sorte! Máximo respeito", escreveu um. "Ídolo, obrigada por tudo", disse outra fã.

Para seu lugar, o atacante Eron, do sub-23, foi promovido à equipe profissional.

Confira o comunicado na íntegra:

"O Esporte Clube Vitória comunica que o atacante Neto Baiano, em comum acordo e de forma amigável, rescindiu seu contrato e não é mais atleta do Vitória. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso ao atleta na sequência da sua carreira. O atacante do sub-23, Eron, foi promovido à equipe profissional e substituirá Neto Baiano".

Esta foi a quarta passagem do agora ex-atacante rubro-negro na Toca do Leão. Em 2019, foram 17 jogos e apenas um gol marcado. Diante do Náutico, no dia 30 de maio, em partida válida pela Copa do Nordeste, Neto Baiano foi homenageado pela diretoria pelos seus 150 jogos pelo Vitória.

Homenagem por 150 jogos do atacante pelo Vitória

