Vitória rescinde contrato com lateral Juan

O lateral-esquerdo Juan não é mais jogador do Vitória. O atleta e o clube fizeram acordo para rescindir o contrato nesta segunda-feira, 25. Ele não estava sendo aproveitado no elenco rubro-negro e não vinha atuando nas partidas.

Sem o mesmo rendimento que teve em 2013, Juan foi afastado da equipe titular na temporada do ano passado, antes mesmo do fim do Brasileirão da Série A, quando o Leão foi rebaixado para a Segundona.

A negociação para a rescisão de Juan estava gerando rusgas entre o empresário do jogador, Eduardo Uram, e a diretoria do Vitória. O agente do atleta chegou a afirmar que, mesmo o clube tendo liberado o atleta para procurar outro time, Juan iria cumprir o contrato até o final de 2015.

Juan chegou no rubro-negro em agosto de 2013, por empréstimo, vindo do São Paulo, e participou das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro daquele ano e contribuiu para a boa campanha do Vitória, que terminou em 5º lugar. Em 2014, o atleta assinou contrato até o final de 2015 com o Leão.

Para a posição, o técnico interino Wesley Carvalho tem à disposição Diego Renan e Euller.

