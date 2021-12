Vitória rescinde contrato com atacante Maurício Cordeiro

O Vitória segue trabalhando para diminuir a lista de jogadores afastados do elenco principal. Na manhã desta terça-feira 25, o clube anunciou a rescisão de contrato do atacante Maurício Cordeiro. O jogador, que tinha contrato até o fim de 2019, chegou ao Leão em Agosto do ano passado e jogou apenas quatro partidas.

Outro atleta que não faz mais parte dos planos do Rubro-Negro é o zagueiro Thales. O defensor desembarcou na Toca no inicio do ano, após negociação que envolveu a ida do atacante Neilton ao Internacional, não rendeu o esperado e foi afastado pela diretoria. O clube diz que negocia com o jogador uma rescisão de contrato amigável.

Além de Thales, o Vitória tem outros quatro jogadores afastados do elenco: Benitez, Edcarlos, Wesley Dias e Erick. Entretanto, Benítez e Erick tem contrato até o final deste mês.

Outra saída confirmada foi do volante Leandro Vilela, anunciado na segunda, 24, como reforço do Vitória de Setúbal, de Portugal, clube que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Português. Com a camisa do 'Leão', o atleta entrou em campo dez vezes e não marcou gol.

Na lanterna da Série B, com quatro pontos, o Vitória volta a jogar no dia 9 de julho, às 19h15 (de Brasília), contra o Cuiabá, no Barradão.

