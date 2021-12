Vitória rescinde com fornecedora de material esportivo

O Vitória anunciou nesta terça-feira, 4, por meio de seu site oficial, a rescisão de contrato com a Penalty, sua fornecedora de material esportivo desde 2009.

O contrato com a marca era válido até o dia 10 de maio deste ano, mas segundo o presidente do clube, Calos Falcão, foi rompido sem mágoas. "A Penalty foi uma ótima parceira nesses anos e cumpriu tudo que foi contratualmente estabelecido com o Vitória", afirmou Falcão, por meio da assossoria do clube.

O novo fornecedor de material esportivo ainda não foi divulgado pela direção rubro-negra.

