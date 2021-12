Vitória repete erros que quase rebaixaram o time em 2017

Baixa presença de público no estádio, campanha ruim como mandante, muitos gols sofridos, e poucos pontos conquistados no começo do campeonato. Nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão 2018, o Vitória segue à risca a receita que quase rebaixou o time no ano passado.

Não à toa, em 2017, ao fim da quarta rodada, o Leão também já ocupava a zona de rebaixamento com o mesmo único ponto conquistado dentro de doze possíveis. Coincidentemente, o adversário daquela rodada também foi o Fluminense, que repetiu o triunfo por 2 a 1, mas em partida disputada no Rio de Janeiro.

4

Assim como no ano passado, o Rubro-Negro ainda busca o primeiro triunfo na competição. Em 2017 ele veio apenas na sexta rodada, contra o Atlético-MG, em um dos três únicos jogos que o time venceu como mandante.

Os bons resultados no Barradão em jogos de Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e até mesmo na Copa do Brasil, fizeram o torcedor acreditar que os tropeços em casa já faziam parte do passado. Mas o início da Série A trouxe de volta um fantasma que atormentou o rubro-negro em 2017.

No domingo, a derrota por 2 a 1 para o Fluminense – time que dificilmente brigue por grandes objetivos nesse Brasileirão – deu mostras de que o Rubro-Negro deve voltar a sofrer para somar pontos em seus domínios.

Mesmo saindo na frente do placar e indo para o intervalo com o triunfo parcial por 1 a 0, no segundo tempo o time foi castigado pela bola parada, sofreu dois gols em cobranças de escanteio, e levou a virada.

No outro compromisso que teve como mandante, o time não passou de um empate com o Flamengo, mesmo com um jogador a mais desde os nove minutos do primeiro tempo.

Nesta segunfa-feira, 7, na reapresentação do elenco, o assunto foi abordado por Uillian Correia durante a entrevista coletiva na Toca do Leão. “Você perder jogos em casa, o torcedor vai cobrar. Está no direito dele. (...) A gente tem que começar a vencer jogos. O torcedor sabe que não começamos bem”, avaliou o volante rubro-negro.

Problema aéreo

Metade dos gols sofridos pelo Vitória nesse Brasileirão foram marcados de cabeça. Rever pelo Flamengo, Ricardo Oliveira pelo Atlético-MG, Rafael Moura pelo América-MG, e Gilberto pelo Fluminense usaram a cabeça para vencer a defesa rubro-negra.

Ou seja, além de sofrer 50% dos seus gols assim, o time ainda levou gol de cabeça em todas as quatro partidas disputadas na Série A.

Tem ainda os gols marcados por Marquinhos, do Coelho, e Pedro do Flu, que não usaram a cabeça, mas concluíram jogadas que começaram pelo alto.

A defesa exposta é outro problema que se repete em relação ao ano passado. Em 2017 o Vitória terminou o Brasileirão com a pior defesa, ao lado do Sport, com 58 gols sofridos. Média de 1,52 por jogo.

Depois do jogo contra o Flu, ao ser questionado sobre um possível erro individual de Ramon no gol marcado por Gilberto, Mancini preferiu assumir a culpa pelos problemas defensivos do time.

“Eu, de forma alguma, jogaria a culpa em cima de algum atleta aqui. (...) A culpa aqui é e vai ser sempre do treinador, que assume todas as responsabilidades daquilo que acontece em campo”, disse o técnico do Vitória.

adblock ativo