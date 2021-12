Vitória repete 2014 e perde primeiro jogo da temporada

A primeira partida do Vitória em 2015 lembrou o ano anterior, com decepção, derrota, ataque ineficiente, erros defensivos e gol sofrido em cruzamento para a área. A queda por 2 a 1, diante do Náutico, que também disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, valeu pela abertura da Supercopa Maranhão, na noite de quinta-feira, 22, no Estádio Castelão, em São Luís.

A equipe pernambucana se classificou para a final de domingo contra o Sampaio Corrêa, vencedor do clássico maranhense por 2 a 1 diante do Moto Club, que disputará com o time baiano o terceiro lugar na preliminar, às 17h.

Neste ano, o Leão havia atuado apenas em dois jogos-treino no Barradão, com triunfos de 6 a 0 sobre o Leônico, que se prepara a Segunda Divisão do Estadual, e 2 a 1 diante da Jacuipense, que participará do Baianão.

Nesta competição amistosa na capital do Maranhão, ele usa um grupo de jogadores com média de idade de 22 anos. Cinco titulares de quinta foram formados na Toca. Não viajaram, por exemplo, o centroavante Neto Baiano e o reforço Rogério, atacante que havia feito quatro gols nos dois jogos-treino. Ambos estão machucados.

O recém-chegado treinador Ricardo Drubscky, ex-Goiás, também não levou o zagueiro Maracás, que vinha sendo titular nesta pré-temporada depois de ser promovido da equipe vice-campeã da Copa do Brasil Sub-20 de 2014.

O jogo

O Náutico assustou logo aos cinco minutos, com cobrança de falta do volante Fellipe Soutto na trave. Aos 11, enfim, o Rubro-Negro mostrou uma boa jogada coletiva. Quase marcou aos 14 minutos, com o garoto Léo Ceará na pequena área, em parceria com o capitão Escudero.

O Timbu abriu o placar aos 36, quando o Vitória estava melhor. O atacante João Paulo recebeu lançamento aéreo e deu chute cruzado, de primeira, diante da marcação permissiva de Kadu na área.

O zagueiro se redimiu seis minutos mais tarde. Pulou muito alto e cabeceou para empatar, aproveitando cruzamento da ponta direita, em cobrança de falta de Vander.

Foi em lance parecido que o Alvirrubro conseguiu o gol do triunfo, aos 17 minutos da segunda etapa. O lateral esquerdo uruguaio Gastón Filgueira, no meio da defesa, teve liberdade para cabecear.

O Leão fez mais substituições, esboçou uma pressão, porém não conseguiu reagir.

Último teste

A disputa pela terceira posição da Supercopa Maranhão, no próximo domingo, será o último teste do Vitória antes dos compromissos oficiais desta temporada. A estreia no Campeonato Baiano está marcada para uma semana depois, em 1º de fevereiro, diante do Bahia de Feira, em casa. No dia 4, o Leão inicia a busca por mais um título da Copa do Nordeste, contra o Confiança, no Estádio Baptistão, em Aracaju.

adblock ativo