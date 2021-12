Vitória renova parceria com Hospital Martagão Gesteira

Apesar da fase do Vitória não ser boa dentro de campo, fora dele o clube marcou um gol de placa. Nesta quinta-feira, 18, o Leão renovou sua parceria institucional com o Hospital Martagão Gesteira, iniciada em 2016. Além da assinatura simbólica do termo de compromisso, as diretorias do Martagão e do Rubro-Negro ainda realizaram uma visita ao hospital filantrópico.

“O Vitória quer estar presente cada vez mais na atenção e na parceria com o Martagão Gesteira. Aqui, eu me sinto muito mais cidadão, representando uma instituição secular como o Vitória. Rubro-negros ou não, nós precisamos prestar atenção nesse hospital, que cuida das crianças da nossa terra, em praticamente todas as especialidades”, afirmou o presidente Paulo Carneiro.

A marca do Martagão Gesteira esteve presente nos uniformes de jogo do Vitória e na Toca do Leão nos últimos três anos. Além disso, o clube também realiza ações sociais e apoia campanhas em prol da instituição, que atende gratuitamente cerca de 80 mil crianças e adolescentes baianos anualmente.

Outro fator de grande destaque é a presença do hospital na Loja Oficial do Barradão, onde são vendidos produtos sociais da casa de saúde, com renda revertida à instituição.

